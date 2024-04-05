***FNY* *QNBFI* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.04.2024 11:45
***FNY******QNBFI******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [FNY, QNBFI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268211
BIST
'
11:589.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,72%
|| 248,01
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.379
11:5832,0031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
11:5834,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0612
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
11:582.353,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,15
|Açılış
|: 2.353,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.758.362
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|87.844.529
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|89.898.784
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.614.564
|% 9,93
|
|BRKVY
|179,20
|7.312.512
|% -6,23
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|CASA
|96,90
|375.391
|% -5,65
|
|MEDTR
|28,36
|51.804.476
|% -5,59
|
|SODSN
|156,20
|366.289
|% -4,23
|
|THYAO
|298,00
|5.162.615.485
|% 2,76
|
|ISCTR
|12,59
|3.562.149.642
|% 0,72
|
|YKBNK
|30,02
|2.815.139.494
|% 4,97
|
|KCHOL
|215,50
|1.702.492.522
|% 3,01
|
|TUPRS
|173,90
|1.369.530.697
|% 2,35
|
|ISCTR
|12,59
|3.562.149.642
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,51
|571.510.750
|% 4,75
|
|EKGYO
|9,73
|921.672.823
|% 4,85
|
|YKBNK
|30,02
|2.815.139.494
|% 4,97
|
|HALKB
|14,97
|948.551.969
|% 5,05
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9965
|32,0031
|% 0,34
|
|Euro
|34,7012
|34,7183
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1179
|35,2939
|% 0,06
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,74
|26,78
|% 0,66
|
|Platin
|924,36
|925,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,23
|1.014,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,85
|90,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,31
|2.287,60
|% 0,66
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Seans Raporu
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