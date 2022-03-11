***FNY* *SMRTG* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FNY******SMRTG******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [SMRTG]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar3-Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009739BIST