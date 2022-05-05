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***FNY* *SMRTG* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2022 12:39
***FNY* *SMRTG* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FNY******SMRTG******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SMRTG]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16-17-18 Mart 2022 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 24 Mart 2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 25 Nisan 2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 14,00 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026556


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IMASM 19,96 15.192.554 % 9,97  
UFUK 37,94 2.388.132 % 9,97  
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13:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 7,88  
Altın Gr. 904 905 7,94  
Cumhuriyet 6.073 6.165 11,00  
Tam 6.043 6.197 20,11  
Yarım 2.921 2.998 9,73  
Çeyrek 1.465 1.499 4,86  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,06  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,04  
B. Petrol 113 113 2,45  
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