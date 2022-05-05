***FNY* *SMRTG* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2022 12:39
***FNY******SMRTG******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SMRTG]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16-17-18 Mart 2022 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 24 Mart 2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 25 Nisan 2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 14,00 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026556
BIST
13:482.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,45
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:4814,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0896
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:4815,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1282
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
13:48904,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,98
|Açılış
|: 904,67
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:46
|ALKA
|35,02
|50.481.305
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.192.554
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|72.702.691
|% 9,92
|
|DENGE
|1,69
|8.710.378
|% 9,74
|
|PETUN
|24,40
|47.706.518
|% -8,20
|
|ODAS
|2,48
|393.380.401
|% -6,77
|
|TSPOR
|4,88
|113.523.144
|% -6,33
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,58
|3.560.008.151
|% 4,09
|
|THYAO
|42,42
|1.848.631.845
|% -0,61
|
|KOZAL
|185,60
|1.013.528.708
|% 4,45
|
|TUPRS
|249,90
|854.877.785
|% 1,88
|
|KOZAA
|34,04
|740.114.289
|% 4,74
|
|SISE
|19,58
|3.560.008.151
|% 4,09
|
|ODAS
|2,48
|393.380.401
|% -6,77
|
|YKBNK
|4,85
|610.775.310
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|262.607.253
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,70
|625.270.306
|% -0,91
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9399
|14,9452
|% 0,57
|
|Euro
|15,8207
|15,8371
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,4251
|18,5176
|% 0,67
|
|Frank
|15,1326
|15,2238
|% 0,74
|
|Riyal
|3,9713
|3,9912
|% 0,57
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,88
|
|Altın Gr.
|904
|905
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,45
|