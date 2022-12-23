***FNY* *SOKE* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FNY******SOKE******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [SOKE]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSöke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. İzahname ekleri-1EK 1: Şirket Esas SözleşmesiEK 2a - Şirket İç Yönergesinin Belirlenmesine İlişkin YKKEK 2b - Şirket İç Yönergesinin Yer Aldığı TTSGhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089644BIST