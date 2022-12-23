***FNY* *SOKE* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.12.2022 21:16
***FNY******SOKE******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [SOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. İzahname ekleri-14
Makine Değerleme Raporu 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089667
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0494
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.078,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6717
|18,6838
|% 0,12
|
|Euro
|19,8057
|19,8490
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4204
|22,5328
|% 0,12
|
|Frank
|19,9332
|20,0533
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9532
|4,9780
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,21
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.292
|7.359
|41,00
|
|Yarım
|3.531
|3.600
|22,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|3,40
|