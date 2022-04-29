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***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

29.04.2022 21:12
***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [SUNTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi Ekte Yer Almaktadır. -5



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026062


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 23,76 87.065.862 % 10,00  
CEMTS 25,96 39.027.267 % 10,00  
ARENA 14,30 27.035.790 % 10,00  
OYAYO 7,81 8.317.083 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.118.363 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8240 14,8256 % 0,24  
Euro 15,6300 15,7092 % 0,97  
Sterlin 18,6639 18,7575 % 1,64  
Frank 15,2445 15,3364 % 0,63  
Riyal 3,9481 3,9679 % 0,48  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 16,23  
Altın Gr. 912 912 11,66  
Cumhuriyet 6.081 6.172 100,00  
Tam 6.057 6.208 105,91  
Yarım 2.928 3.003 51,23  
Çeyrek 1.468 1.502 25,62  
Gümüş.Ons 23,02 23,05 -0,12  
Gümüş Gr. 10,99 11,00 -0,01  
B. Petrol 108 108 0,57  
Seans Raporu 18:05
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