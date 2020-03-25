***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 10:42
***FONET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FONET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FONET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831938
BIST
16:1289.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 301,16
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:126,4341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:126,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0386
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:12335,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,89
|Açılış
|: 335,10
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|68.324.738
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|107.884.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.490.740
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.047
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|14.085.810
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|THYAO
|8,73
|1.070.901.213
|% 5,31
|
|ASELS
|23,40
|1.063.468.825
|% 2,45
|
|GARAN
|7,66
|1.011.377.734
|% 1,06
|
|ISFIN
|2,94
|315.402.485
|% -0,68
|
|YKBNK
|1,88
|315.392.131
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|315.392.131
|% -1,05
|
|ODAS
|1,27
|170.782.497
|% 0,00
|
|GARAN
|7,66
|1.011.377.734
|% 1,06
|
|THYAO
|8,73
|1.070.901.213
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,15
|123.787.688
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5965
|7,6346
|% 1,01
|
|Frank
|6,5483
|6,5877
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7102
|1,7188
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-9,91
|
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-0,91
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:26BRKSN
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 390 adet işlem
-
16:25DEVA
Yüzde 6.32 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 103, 896 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 89, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 10, 297.00 milyon TL de
-
16:24MNDRS
Yüzde 5.49 oranında artışla 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 057, 327 adet işlem
-
16:23IPEKE
Yüzde 4.54 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 291, 776 adet işlem