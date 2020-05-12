***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2020 14:31
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denem İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin, 12 Mayıs 2020 Salı günü gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844446
BIST
16:1599.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.622,94
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.419
En Düşük
97.740
16:156,9989
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0742
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:157,6145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:15382,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,15
|Açılış
|: 382,88
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.623.147
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|642.344
|% 9,99
|
|SEYKM
|10,47
|34.782.849
|% -9,19
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|AVTUR
|2,01
|5.394.527
|% -6,07
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|KRDMA
|2,74
|63.554.774
|% -5,84
|
|GARAN
|7,91
|757.009.000
|% 1,93
|
|ASELS
|27,34
|571.434.174
|% 1,79
|
|ECILC
|5,42
|555.401.032
|% 9,94
|
|ISFIN
|3,76
|427.611.021
|% -3,59
|
|MGROS
|33,48
|426.669.068
|% 5,95
|
|EKGYO
|1,35
|343.624.776
|% 8,87
|
|IHLGM
|1,19
|237.776.531
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|88.382.143
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,39
|304.195.175
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,69
|83.535.059
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6306
|8,6738
|% -0,76
|
|Frank
|7,2096
|7,2530
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8571
|1,8664
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|5,73
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.505
|-32,20
|
|Tam
|2.535
|2.571
|-33,00
|
|Yarım
|1.237
|1.257
|-16,10
|
|Çeyrek
|619
|629
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|0,82
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