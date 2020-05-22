***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.05.2020Tescil Tarihi20.05.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.05.2020 - 10083AçıklamalarŞirketimizin 12.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 22.05.2020 tarih 10083 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846504BIST