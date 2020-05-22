***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.05.2020 15:32
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2020
Tescil Tarihi
20.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2020 - 10083
Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 22.05.2020 tarih 10083 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846504
BIST
16:07103.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 392,42
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:076,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:077,4248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:07379,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,12
|Açılış
|: 379,31
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|35.043.590
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|528.773.538
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.452.608
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|376.533.941
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|348.988.638
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|344.800.807
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|344.800.807
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.452.608
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.114.947
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,63
|44.986.003
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,20
|71.421.843
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2642
|8,3056
|% -0,15
|
|Frank
|6,9777
|7,0198
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8069
|1,8160
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,85
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.490
|16,10
|
|Tam
|2.528
|2.555
|16,50
|
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,10
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|-1,38
|