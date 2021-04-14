***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.04.2021Tescil Tarihi13.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14.04.2021 - 10309AçıklamalarŞirketimizin 08.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin (Grant Thornton) seçilmesine karar verilmiş olup, karar 13 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Nisan 2021 tarih 10309 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928020BIST