***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2021 15:42
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
13.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2021 - 10309
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin (Grant Thornton) seçilmesine karar verilmiş olup, karar 13 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Nisan 2021 tarih 10309 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928020
BIST
15:371.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,19
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:378,0819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:379,6764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0207
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:37454,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,39
|Açılış
|: 454,51
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:35
|DITAS
|14,66
|3.210.364
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.147.240
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.515.006
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|673.081.277
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.446.558
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.847.619
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.172.115
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.566.278
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.930.252
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.103.449.247
|% 2,99
|
|EREGL
|17,17
|978.006.083
|% 0,47
|
|SASA
|46,54
|673.081.277
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|513.999.291
|% -0,54
|
|SISE
|7,34
|451.114.475
|% 2,23
|
|GARAN
|6,90
|1.103.449.247
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,13
|294.328.990
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,24
|421.856.641
|% 4,52
|
|IHLAS
|0,66
|83.401.651
|% 3,13
|
|TSKB
|1,33
|154.921.183
|% 3,10
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0839
|8,0886
|% -0,21
|
|Euro
|9,6749
|9,6832
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,1085
|11,1643
|% -0,04
|
|Frank
|8,7427
|8,7953
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% -0,14
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,48
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|-26,00
|
|Tam
|2.994
|3.072
|-21,76
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-10,52
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|1,11
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:51PAGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 654 adet işlem
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, DOHOL, EKGYO
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 75 artarak (% 1.41 ) 1, 208
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SASA, GOLTS, TRGYO, ISGYO, MTRKS, BNTAS, BLCYT, DITAS, ALMAD
-
15:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, ORMA, TKURU, ANELE, FRIGO, FENER, SAYAS, ETYAT, BJKAS