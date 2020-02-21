***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç Ve Konu" başlıklı 3.üncü maddesinin tadil edilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin/görüş başvurularının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla 21.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte pdf dosya olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821022BIST