***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
08.04.2020 16:42
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvuru,03.04.2020 tarih ve 50035491-431.02 E-00053690496 sayılı yazı ile kabul edilmiştir. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836554
BIST
17:2492.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 488,25
|Açılış
|: 92.482
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|Önceki Kapanış
|: 92.382
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93.275
En Düşük
91.803
17:246,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,7523
17:247,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3489
17:24359,08
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|| 0,50
|Açılış
|: 359,08
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|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.291.853
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.196.347
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.505.379
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,30
|934.507.548
|% 5,01
|
|ASELS
|24,72
|766.977.002
|% 1,31
|
|THYAO
|9,54
|747.153.236
|% 0,10
|
|SASA
|9,06
|609.715.451
|% 1,34
|
|GARAN
|7,85
|597.486.866
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|354.950.619
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,03
|336.020.335
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,03
|103.818.680
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|324.998.753
|% 2,97
|
|YKBNK
|1,89
|172.691.250
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3738
|8,4158
|% 0,64
|
|Frank
|6,9656
|7,0076
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7992
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|-1,45
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,00
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|B. Petrol
|32,24
|32,24
|0,37
|
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