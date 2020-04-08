***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvuru,03.04.2020 tarih ve 50035491-431.02 E-00053690496 sayılı yazı ile kabul edilmiştir. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836554BIST