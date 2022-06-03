***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Esas Sözleşme'nin, "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6.ıncı maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin tadil edilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru, 01.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075121461 sayılı yazı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034637BIST