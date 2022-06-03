***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
03.06.2022 18:12
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Esas Sözleşme'nin, "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6.ıncı maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin tadil edilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru, 01.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075121461 sayılı yazı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034637
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0142
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6663
18:05983,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,23
|Açılış
|: 984,02
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
983,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4665
|16,4682
|% 0,09
|
|Euro
|17,6373
|17,6955
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,5967
|20,7000
|% -0,21
|
|Frank
|17,0837
|17,1866
|% -0,19
|
|Riyal
|4,3906
|4,4126
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-15,40
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,17
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
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17:58
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