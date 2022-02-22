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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

22.02.2022 18:15
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2022
Karar Sayısı
2022/04
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

A) Şirketimizin "1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021" dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun tarafımızca incelendiğini,      B) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde,  Yönetim Kurulu
 Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
C) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış  Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
     



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003513


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