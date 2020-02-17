***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291Transferler227.342 3.870.083 -4.097.425Dönem Karı (Zararı)12.236.429 12.236.429 12.236.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-177.675 -177.675 -177.675Dönem Sonu Bakiyeler19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045Transferler22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429Dönem Karı (Zararı)14.651.030 14.651.030 14.651.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-335.491 -335.491 -335.491Dönem Sonu Bakiyeler19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.723.263 24.011.887Dönem Karı (Zararı)14.651.030 12.236.429Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.651.030 12.236.429Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.624.317 -5.747.500Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 5.402.771 4.007.890Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler571.229 362.048Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 571.229 362.048Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler64.596 197.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 30.216 169.092Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 34.380 28.429Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler301.912 674.296Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 203.761 454.737Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -16.909 -98.918Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 115.060 318.477Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 1.547.698 -892.033Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -2.263.889 -10.097.222İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.267.526 17.693.740Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler161.908 -4.704.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 161.908 -4.704.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.859 86.427İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-26 -46.859 86.427Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 165.249 -430.507Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-646.232 856.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -646.232 856.945Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 487.648 355.099Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-259.601 625.175İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -259.601 625.175İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.129.639 20.904.737Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)932.634 10.581.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.062.273 10.323.440Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.007.821 24.182.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -284.558 -170.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.848.675 -19.481.864Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.848.675 -19.481.864Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.111.167 -2.002.218Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -13.737.508 -17.479.646FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.041.735 -1.730.241Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları578.084 -1.275.504Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 578.084 -1.275.504Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Faiz24 -203.761 -454.737Alınan Faiz24 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 -1.416.058YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.167.147 2.799.782NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -3.167.147 2.799.782DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.095.046 3.295.265DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.927.899 6.095.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.927.899 6.095.046Finansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar7.650.170 8.498.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 7.650.170 8.498.367Diğer Alacaklar213.821 166.962İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 213.821 166.962Stoklar10 522.616 687.865Peşin Ödenmiş Giderler640.520 162.974İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 640.520 162.974Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 92.995 20.789Diğer Dönen Varlıklar25.756 17.464İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 25.756 17.464ARA TOPLAM12.073.777 15.649.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.073.777 15.649.467DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar39.380 39.380İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.380 39.380Maddi Duran Varlıklar4.726.109 4.651.329Diğer Maddi Duran Varlıklar12 4.726.109 4.651.329Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.416.058 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar58.579.889 49.208.765Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 58.579.889 49.208.765Peşin Ödenmiş Giderler773.211 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 773.211 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.713.106 3.345.686Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.247.753 57.245.160TOPLAM VARLIKLAR79.321.530 72.894.627KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.187.593 254.899İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.187.593 254.899Banka Kredileri7 792.414 254.899Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 395.179 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları65.418 1.476.120İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları65.418 1.476.120Banka Kredileri7 65.418 1.476.120Diğer Finansal Yükümlülükler7 212.168 130.097Ticari Borçlar1.368.436 2.031.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.368.436 2.031.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.471.601 1.983.953Diğer Borçlar651.341 910.942İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 94.645İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 651.341 816.297Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.291.805 7.993.086İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.291.805 7.993.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar883.326 900.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 299.181 350.469Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 584.145 549.765Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 97.103İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 0 97.103ARA TOPLAM9.131.688 15.778.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.131.688 15.778.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.020.879 46.858İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.020.879 46.858Banka Kredileri7 0 46.858Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.020.879 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 2.263.889İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 2.263.889Uzun Vadeli Karşılıklar902.491 675.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 902.491 675.428Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.353.888 1.533.396Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.277.258 4.519.571TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.408.946 20.297.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.912.584 52.597.045Ödenmiş Sermaye19 40.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 0 11.496.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-783.508 -448.017Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-783.508 -448.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -783.508 -448.017Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.749.772 818.198Yasal Yedekler19 1.749.772 818.198Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 11.295.290 10.494.235Net Dönem Karı veya Zararı14.651.030 12.236.429TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.912.584 52.597.045TOPLAM KAYNAKLAR79.321.530 72.894.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 49.104.006 35.714.280Satışların Maliyeti20 -29.924.672 -20.129.581TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.179.334 15.584.699BRÜT KAR (ZARAR)19.179.334 15.584.699Genel Yönetim Giderleri21 -5.196.207 -4.721.448Pazarlama Giderleri21 -1.346.260 -882.094Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -4.447 -15.971Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.104.516 2.658.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -586.632 -826.229ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.150.304 11.797.294Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 584.126 196.580Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.734.430 11.993.874Finansman Gelirleri24 0 0Finansman Giderleri24 -535.702 -649.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.198.728 11.344.396Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.547.698 892.033Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.547.698 892.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.651.030 12.236.429DÖNEM KARI (ZARARI)14.651.030 12.236.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.651.030 12.236.429Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-335.491 -177.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -430.117 -227.788Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler94.626 50.113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 94.626 50.113Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-335.491 -177.675TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.315.539 12.058.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.315.539 12.058.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819781BIST