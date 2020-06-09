***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor
09.06.2020 23:32
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
614.002 -614.002
Dönem Karı (Zararı)
3.449.835 3.449.835 3.449.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.261 54.261 54.261
Dönem Sonu Bakiyeler
18 18.000.000 11.496.200 -393.756 818.198 11.108.237 15.072.262 56.101.141 56.101.141
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Transferler
531.234 14.119.796 -14.651.030
Dönem Karı (Zararı)
3.472.880 3.472.880 3.472.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
402.374 402.374 402.374
Dönem Sonu Bakiyeler
18 40.000.000 -381.134 2.281.006 25.415.086 3.472.880 70.787.838 70.787.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.766.222 3.492.680
Dönem Karı (Zararı)
3.472.880 3.449.835
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.472.880 3.449.835
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.211.809 10.746.326
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-13 1.512.368 1.229.374
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 566.852 309.004
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 566.852 309.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
539.370 24.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 44.697 55.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 494.673 -30.153
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
171.798 322.047
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 14.235 102.488
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -10.718 -98.918
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 168.281 318.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 713.226 722.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -2.291.805 8.138.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.918.467 -10.608.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -933.205 2.742.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -933.205 2.742.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -156.357 -1.028.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -156.357 -1.028.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -252.916 -20.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -996.151 -651.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -996.151 -651.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 542.694 1.150.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -166.652 -677.820
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -166.652 -677.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 44.120 -12.123.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -5.839 -10.089.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 49.959 -2.033.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.766.222 3.588.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -95.341
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.993.149 -3.371.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.993.149 -3.371.061
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -50.417 -472.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.942.732 -2.898.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.561 299.724
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -110.326 402.212
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -110.326 402.212
Ödenen Faiz
23 -14.235 -102.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -1.351.488 421.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -1.351.488 421.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.927.899 6.095.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.576.411 6.516.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.576.411 2.927.899
Ticari Alacaklar
7 8.027.241 7.650.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.027.241 7.650.170
Diğer Alacaklar
8 130.604 213.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar