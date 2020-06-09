***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045Transferler614.002 -614.002Dönem Karı (Zararı)3.449.835 3.449.835 3.449.835Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)54.261 54.261 54.261Dönem Sonu Bakiyeler18 18.000.000 11.496.200 -393.756 818.198 11.108.237 15.072.262 56.101.141 56.101.141Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Transferler531.234 14.119.796 -14.651.030Dönem Karı (Zararı)3.472.880 3.472.880 3.472.880Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)402.374 402.374 402.374Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -381.134 2.281.006 25.415.086 3.472.880 70.787.838 70.787.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.766.222 3.492.680Dönem Karı (Zararı)3.472.880 3.449.835Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.472.880 3.449.835Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.211.809 10.746.326Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-13 1.512.368 1.229.374Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 566.852 309.004Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 566.852 309.004Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler539.370 24.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 44.697 55.083Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 494.673 -30.153Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler171.798 322.047Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 14.235 102.488Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -10.718 -98.918Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 168.281 318.477Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 713.226 722.082Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -2.291.805 8.138.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.918.467 -10.608.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -933.205 2.742.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -933.205 2.742.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -156.357 -1.028.031İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -156.357 -1.028.031Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -252.916 -20.552Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -996.151 -651.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -996.151 -651.821Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 542.694 1.150.373Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -166.652 -677.820İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -166.652 -677.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 44.120 -12.123.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -5.839 -10.089.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 49.959 -2.033.992Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.766.222 3.588.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -95.341YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.993.149 -3.371.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.993.149 -3.371.061Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -50.417 -472.897Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.942.732 -2.898.164FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.561 299.724Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -110.326 402.212Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -110.326 402.212Ödenen Faiz23 -14.235 -102.488YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -1.351.488 421.343NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -1.351.488 421.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.927.899 6.095.046DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.576.411 6.516.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.576.411 2.927.899Ticari Alacaklar7 8.027.241 7.650.170İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 8.027.241 7.650.170Diğer Alacaklar8 130.604 213.821İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar