***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045Transferler22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429Dönem Karı (Zararı)6.813.136 6.813.136 6.813.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-172.052 -172.052 -172.052Dönem Sonu Bakiyeler19 40.000.000 -620.069 1.749.772 11.295.290 6.813.136 59.238.129 59.238.129Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Transferler531.234 14.119.796 -14.651.030Dönem Karı (Zararı)11.197.205 11.197.205 11.197.205Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)382.954 382.954 382.954Dönem Sonu Bakiyeler19 40.000.000 -400.554 2.281.006 25.415.086 11.197.205 78.492.743 78.492.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.281.490 4.559.270Dönem Karı (Zararı)11.197.205 6.813.136Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.197.205 6.813.136Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.933.894 12.786.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 3.214.757 2.531.279Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 566.852 440.334Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 566.852 440.334Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler766.360 39.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 287.494 60.866Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 478.866 -21.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler230.194 404.906Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 77.536 185.347Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -27.348 -98.918Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 180.006 318.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 447.536 1.231.804Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -2.291.805 8.138.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.849.609 -14.802.849Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.819.997 1.259.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.819.997 1.259.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 285.328 -2.322.867İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 285.328 -2.322.867Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.142.302 -169.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -361.495 -540.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -361.495 -540.359Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 256.415 1.397.757Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -115.037 -488.259İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -115.037 -488.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 47.479 -13.939.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 17.158 -9.964.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 30.321 -3.974.704Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.281.490 4.796.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 0 -237.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.652.101 -6.919.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.652.101 -6.919.584Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 196 -868.911Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -8.652.297 -6.050.673Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.091.464 -512.610Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.013.928 -327.263Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.013.928 -327.263Ödenen Faiz23 -77.536 -185.347YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -2.462.075 -2.872.924NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.462.075 -2.872.924DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.927.899 6.095.046DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ465.824 3.222.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 465.824 2.927.899Ticari Alacaklar7 12.930.663 7.650.170İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.930.663 7.650.170Diğer Alacaklar8 143.474 213.821İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 143.474 213.821Stoklar9 1.664.918 522.616Peşin Ödenmiş Giderler10 404.214 640.520İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 404.214 640.520Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 93.782 92.995Diğer Dönen Varlıklar17 8.598 25.756İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.756ARA TOPLAM15.711.473 12.073.777TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.711.473 12.073.777DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 39.380 39.380İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 39.380 39.380Maddi Duran Varlıklar11 4.274.532 4.726.109Diğer Maddi Duran Varlıklar11 4.274.532 4.726.109Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.180.757 1.416.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 64.704.111 58.579.889Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 64.704.111 58.579.889Peşin Ödenmiş Giderler10 793.748 773.211İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 793.748 773.211Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.448.570 1.713.106Diğer Duran Varlıklarİlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR72.441.098 67.247.753TOPLAM VARLIKLAR88.152.571 79.321.530KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar583.609 1.187.593İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 583.609 1.187.593Banka Kredileri0 792.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 583.609 395.179Diğer Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 65.418İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 65.418Banka Kredileri6 0 65.418Diğer Finansal Yükümlülükler6 262.821 212.168Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 262.821 212.168Ticari Borçlar7 1.186.947 1.368.436İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.186.947 1.368.436Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.728.016 2.471.601Diğer Borçlar8 536.304 651.341İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 258.620 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 277.684 651.341Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 2.291.805İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 2.291.805Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar1.439.771 883.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 376.760 299.181Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.063.011 584.145Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 30.321 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 30.321 0ARA TOPLAM6.767.789 9.131.688TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.767.789 9.131.688UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 625.700 1.020.879İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 625.700 1.020.879Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar6 625.700 1.020.879Diğer Borçlarİlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar16 729.451 902.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 729.451 902.491Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.536.888 1.353.888Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.892.039 3.277.258TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.659.828 12.408.946ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.492.743 66.912.584Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -400.554 -783.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -400.554 -783.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -400.554 -783.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.281.006 1.749.772Yasal Yedekler18 2.281.006 1.749.772Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 25.415.086 11.295.290Net Dönem Karı veya Zararı18 11.197.205 14.651.030TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.492.743 66.912.584TOPLAM KAYNAKLAR88.152.571 79.321.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 30.532.680 23.090.529 16.647.274 12.114.793Satışların Maliyeti19 -13.918.706 -13.367.739 -6.092.693 -6.618.471TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.613.974 9.722.790 10.554.581 5.496.322Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)16.613.974 9.722.790 10.554.581 5.496.322Genel Yönetim Giderleri20 -3.353.666 -2.677.833 -1.955.896 -1.603.495Pazarlama Giderleri20 -634.978 -510.756 -525.365 -246.893Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.677.000 -447.821 -1.673.000 -447.821Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.573.910 1.746.331 1.032.913 517.536Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -762.638 -247.496 -150.974 -46.408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.759.602 7.585.215 7.282.259 3.669.241Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 40.790 731.530 23.854 328.829Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.800.392 8.316.745 7.306.113 3.998.070Finansman Gelirleri23 19.759 0 15.007 0Finansman Giderleri23 -106.353 -271.805 134.013 -125.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.713.798 8.044.940 7.455.133 3.873.023Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -516.593 -1.231.804 269.192 -509.722Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -516.593 -1.231.804 269.192 -509.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.197.205 6.813.136 7.724.325 3.363.301DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)11.197.205 6.813.136 7.724.325 3.363.301Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları11.197.205 6.813.136 7.724.325 3.363.301Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar382.954 -172.052 -19.420 -226.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)452.011 -220.579 -22.922 -290.144Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-69.057 48.527 3.502 63.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-69.057 48.527 3.502 63.831Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)382.954 -172.052 -19.420 -226.313TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.580.159 6.641.084 7.704.905 3.136.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.580.159 6.641.084 7.704.905 3.136.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865084BIST