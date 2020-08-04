***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor
04.08.2020 19:17
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429
Dönem Karı (Zararı)
6.813.136 6.813.136 6.813.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-172.052 -172.052 -172.052
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 -620.069 1.749.772 11.295.290 6.813.136 59.238.129 59.238.129
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Transferler
531.234 14.119.796 -14.651.030
Dönem Karı (Zararı)
11.197.205 11.197.205 11.197.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
382.954 382.954 382.954
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 -400.554 2.281.006 25.415.086 11.197.205 78.492.743 78.492.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.281.490 4.559.270
Dönem Karı (Zararı)
11.197.205 6.813.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.197.205 6.813.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.933.894 12.786.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.214.757 2.531.279
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 566.852 440.334
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 566.852 440.334
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
766.360 39.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 287.494 60.866
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 478.866 -21.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
230.194 404.906
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 77.536 185.347
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -27.348 -98.918
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 180.006 318.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 447.536 1.231.804
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -2.291.805 8.138.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.849.609 -14.802.849
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.819.997 1.259.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.819.997 1.259.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 285.328 -2.322.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 285.328 -2.322.867
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.142.302 -169.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -361.495 -540.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -361.495 -540.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 256.415 1.397.757
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -115.037 -488.259
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -115.037 -488.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 47.479 -13.939.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 17.158 -9.964.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 30.321 -3.974.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.281.490 4.796.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 0 -237.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.652.101 -6.919.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.652.101 -6.919.584
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 196 -868.911
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.652.297 -6.050.673
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.091.464 -512.610
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.013.928 -327.263
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.013.928 -327.263
Ödenen Faiz
23 -77.536 -185.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -2.462.075 -2.872.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.462.075 -2.872.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.927.899 6.095.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
465.824 3.222.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 465.824 2.927.899
Ticari Alacaklar
7 12.930.663 7.650.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.930.663 7.650.170
Diğer Alacaklar
8 143.474 213.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 143.474 213.821
Stoklar
9 1.664.918 522.616
Peşin Ödenmiş Giderler
10 404.214 640.520
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 404.214 640.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 93.782 92.995
Diğer Dönen Varlıklar
17 8.598 25.756
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.756
ARA TOPLAM
15.711.473 12.073.777
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.711.473 12.073.777
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 39.380 39.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 39.380 39.380
Maddi Duran Varlıklar
11 4.274.532 4.726.109
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 4.274.532 4.726.109
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.180.757 1.416.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 64.704.111 58.579.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 64.704.111 58.579.889
Peşin Ödenmiş Giderler
10 793.748 773.211
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 793.748 773.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.448.570 1.713.106
Diğer Duran Varlıklar
0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.441.098 67.247.753
TOPLAM VARLIKLAR
88.152.571 79.321.530
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
583.609 1.187.593
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 583.609 1.187.593
Banka Kredileri
0 792.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 583.609 395.179
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 65.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 65.418
Banka Kredileri
6 0 65.418
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 262.821 212.168
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 262.821 212.168
Ticari Borçlar
7 1.186.947 1.368.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.186.947 1.368.436
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.728.016 2.471.601
Diğer Borçlar
8 536.304 651.341
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 258.620 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 277.684 651.341
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 2.291.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 2.291.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.439.771 883.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 376.760 299.181
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.063.011 584.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 30.321 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 30.321 0
ARA TOPLAM
6.767.789 9.131.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.767.789 9.131.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 625.700 1.020.879
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 625.700 1.020.879
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 625.700 1.020.879
Diğer Borçlar
0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 729.451 902.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 729.451 902.491
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.536.888 1.353.888
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.892.039 3.277.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.659.828 12.408.946
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.492.743 66.912.584
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -400.554 -783.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -400.554 -783.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -400.554 -783.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.281.006 1.749.772
Yasal Yedekler
18 2.281.006 1.749.772
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 25.415.086 11.295.290
Net Dönem Karı veya Zararı
18 11.197.205 14.651.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.492.743 66.912.584
TOPLAM KAYNAKLAR
88.152.571 79.321.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 30.532.680 23.090.529 16.647.274 12.114.793
Satışların Maliyeti
19 -13.918.706 -13.367.739 -6.092.693 -6.618.471
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.613.974 9.722.790 10.554.581 5.496.322
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
16.613.974 9.722.790 10.554.581 5.496.322
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.353.666 -2.677.833 -1.955.896 -1.603.495
Pazarlama Giderleri
20 -634.978 -510.756 -525.365 -246.893
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.677.000 -447.821 -1.673.000 -447.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.573.910 1.746.331 1.032.913 517.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -762.638 -247.496 -150.974 -46.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.759.602 7.585.215 7.282.259 3.669.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 40.790 731.530 23.854 328.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.800.392 8.316.745 7.306.113 3.998.070
Finansman Gelirleri
23 19.759 0 15.007 0
Finansman Giderleri
23 -106.353 -271.805 134.013 -125.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.713.798 8.044.940 7.455.133 3.873.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -516.593 -1.231.804 269.192 -509.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -516.593 -1.231.804 269.192 -509.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.197.205 6.813.136 7.724.325 3.363.301
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.197.205 6.813.136 7.724.325 3.363.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.197.205 6.813.136 7.724.325 3.363.301
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
382.954 -172.052 -19.420 -226.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
452.011 -220.579 -22.922 -290.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-69.057 48.527 3.502 63.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-69.057 48.527 3.502 63.831
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
382.954 -172.052 -19.420 -226.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.580.159 6.641.084 7.704.905 3.136.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.580.159 6.641.084 7.704.905 3.136.988
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865084
BIST