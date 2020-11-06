***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045Transferler22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429Dönem Karı (Zararı)11.539.862 11.539.862 11.539.862Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-237.392 -237.392 -237.392Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -685.409 1.749.772 11.295.290 11.539.862 63.899.515 63.899.515Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Transferler531.234 14.119.796 -14.651.030Dönem Karı (Zararı)17.621.267 17.621.267 17.621.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)112.200 112.200 112.200Dönem Sonu Bakiyeler18 40.000.000 -671.308 2.281.006 25.415.086 17.621.267 84.646.051 84.646.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.501.883 8.181.767Dönem Karı (Zararı)17.621.267 11.539.862Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.621.267 11.539.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.132.866 14.925.908Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 5.215.524 3.970.900Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 150.450 440.334Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 150.450 440.334Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler358.477 294.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 340.333 211.103Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 18.144 82.966Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler68.964 357.147Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 38.131 137.588Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 9.475 -98.918Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 21.358 318.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 631.256 1.724.569Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -2.291.805 8.138.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.172.250 -17.999.445Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.094.056 -436.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.094.056 -436.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10 -457.123 -601.083İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-10 -457.123 -601.083Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.280.817 -382.557Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -608.568 -749.833İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -608.568 -749.833Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 331.367 561.011Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 1.912.325 -460.915İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-8 1.912.325 -460.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 24.622 -15.929.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -9.291 -9.974.814Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 33.913 -5.955.074Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.581.883 8.466.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -80.000 -284.558Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.897.539 -11.464.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.897.539 -11.464.765Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-13 45.440 -1.011.977Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -13.942.979 -10.452.788Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI393.886 27.217Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 432.017 164.805Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 432.017 164.805Ödenen Faiz23 -38.131 -137.588YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 1.998.230 -3.255.781NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 1.998.230 -3.255.781DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.927.899 6.095.046DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.926.129 2.839.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.926.129 2.927.899Ticari Alacaklar7 13.572.418 7.650.170İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.572.418 7.650.170Diğer Alacaklar8 140.335 213.821İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 140.335 213.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 1.803.433 522.616Peşin Ödenmiş Giderler10 985.122 640.520İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 985.122 640.520Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 112.568 92.995Diğer Dönen Varlıklar17 35.047 25.756İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 35.047 25.756ARA TOPLAM21.575.052 12.073.777TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.575.052 12.073.777DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 39.380 39.380İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 39.380 39.380Maddi Duran Varlıklar11 4.001.249 4.726.109Diğer Maddi Duran Varlıklar11 4.001.249 4.726.109Kullanım Hakkı Varlıkları13 994.237 1.416.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 68.408.585 58.579.889Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 68.408.585 58.579.889Peşin Ödenmiş Giderler10 939.645 773.211İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 939.645 773.211Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.223.782 1.713.106Diğer Duran Varlıklarİlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR75.606.878 67.247.753TOPLAM VARLIKLAR97.181.930 79.321.530KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.313.518 1.187.593İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.313.518 1.187.593Banka Kredileri6 1.768.626 792.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 544.892 395.179Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 65.418İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 65.418Banka Kredileri6 0 65.418Diğer Finansal Yükümlülükler6 155.217 212.168Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 155.217 212.168Ticari Borçlar7 769.343 1.368.436İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 769.343 1.368.436Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.802.968 2.471.601Diğer Borçlar2.563.666 651.341İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 2.081.547 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 482.119 651.341Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 2.291.805İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 2.291.805Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar980.050 883.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 377.761 299.181Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 602.289 584.145Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 33.913 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 33.913 0ARA TOPLAM9.618.675 9.131.688TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.618.675 9.131.688UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 449.340 1.020.879İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 449.340 1.020.879Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar6 449.340 1.020.879Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar16 972.044 902.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 972.044 902.491Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.495.820 1.353.888Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.917.204 3.277.258TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.535.879 12.408.946ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.646.051 66.912.584Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -671.308 -783.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -671.308 -783.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -671.308 -783.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.281.006 1.749.772Yasal Yedekler18 2.281.006 1.749.772Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 25.415.086 11.295.290Net Dönem Karı veya Zararı18 17.621.267 14.651.030TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.646.051 66.912.584TOPLAM KAYNAKLAR97.181.930 79.321.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 45.186.082 36.322.995 14.653.402 13.097.292Satışların Maliyeti19 -21.232.041 -19.856.584 -7.313.335 -6.488.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.954.041 16.466.411 7.340.067 6.608.447Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)23.954.041 16.466.411 7.340.067 6.608.447Genel Yönetim Giderleri20 -4.834.752 -4.006.212 -1.481.086 -1.328.379Pazarlama Giderleri20 -748.758 -617.364 -113.780 -106.608Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.744.522 -1.266.948 -1.067.522 -819.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.907.201 2.772.232 1.333.291 1.025.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -132.016 -438.383 630.622 -190.887ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.401.194 12.909.736 6.641.592 5.189.347Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 66.375 685.956 25.585 89.600FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.467.569 13.595.692 6.667.177 5.278.947Finansman Gelirleri23 43.315 0 23.556Finansman Giderleri23 -238.128 -331.261 -131.775 -59.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.272.756 13.264.431 6.558.958 5.219.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -651.489 -1.724.569 -134.896 -492.765Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -651.489 -1.724.569 -134.896 -492.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.621.267 11.539.862 6.424.062 4.726.726DÖNEM KARI (ZARARI)17.621.267 11.539.862 6.424.062 4.726.726Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.621.267 11.539.862 6.424.062 4.726.726Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar112.200 -237.392 -290.174 -65.340Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)132.433 -304.349 -342.500 -83.770Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.233 66.957 52.326 18.430Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-20.233 66.957 52.326 18.430Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.200 -237.392 -290.174 -65.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.733.467 11.302.470 6.133.888 4.661.386Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.733.467 11.302.470 6.133.888 4.661.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886827BIST