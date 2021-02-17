***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045Transferler19 22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429Dönem Karı (Zararı)14.651.030 14.651.030 14.651.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-335.491 -335.491 -335.491Dönem Sonu Bakiyeler19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584Transferler531.234 14.119.796 -14.651.030Dönem Karı (Zararı)27.738.975 27.738.975 27.738.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)220.116 220.116 220.116Dönem Sonu Bakiyeler19 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.118.733 12.723.263Dönem Karı (Zararı)27.738.975 14.651.030Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.738.975 14.651.030Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.897.329 5.624.317Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 7.147.271 5.402.771Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -321.007 571.229Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -321.007 571.229Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler276.300 64.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 431.270 30.216Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -154.970 34.380Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler123.342 301.912Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 72.516 203.761Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 64.846 115.060Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -14.020 -16.909Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 671.423 1.547.698Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 0 -2.263.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.437.571 -7.267.526Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.404.039 161.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.404.039 161.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -146.594 -46.859İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -146.594 -46.859Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -771.194 165.249Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -352.758 -646.232İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -352.758 -646.232Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 323.712 487.648Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.213.251 -259.601İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.213.251 -259.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -299.949 -7.129.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -15.852 932.634Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -284.097 -8.062.273Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.198.733 13.007.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -80.000 -284.558YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.324.731 -16.264.733Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.955.196 -14.848.675Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -211.610 -1.111.167Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -19.743.586 -13.737.508Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-369.535 -1.416.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.552 374.323Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -29.036 578.084Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -29.036 578.084Ödenen Faiz23 -72.516 -203.761YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 5.692.450 -3.167.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 5.692.450 -3.167.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.927.899 6.095.046DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.620.349 2.927.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.620.349 2.927.899Ticari Alacaklar7 16.521.988 7.650.170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 16.521.988 7.650.170Diğer Alacaklar8 158.469 213.821İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 158.469 213.821Stoklar9 1.293.810 522.616Peşin Ödenmiş Giderler10 931.123 640.520İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 931.123 640.520Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 54.945 92.995Diğer Dönen Varlıklar17 41.608 25.756İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 41.608 25.756ARA TOPLAM27.622.292 12.073.777TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.622.292 12.073.777DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 788.382 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 788.382 0Diğer Alacaklar8 39.380 39.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 39.380 39.380Maddi Duran Varlıklar11 4.015.673 4.726.109Diğer Maddi Duran Varlıklar11 4.015.673 4.726.109Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.237.246 1.416.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 72.646.597 58.579.889Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 72.646.597 58.579.889Peşin Ödenmiş Giderler10 722.604 773.211İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 722.604 773.211Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.658.818 1.713.106TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.108.700 67.247.753TOPLAM VARLIKLAR108.730.992 79.321.530KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.469.382 1.187.593İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 1.469.382 1.187.593Banka Kredileri6 888.948 792.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 580.434 395.179Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 65.418İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 65.418Banka Kredileri6 0 65.418Diğer Finansal Yükümlülükler6 250.448 212.168Ticari Borçlar7 1.001.658 1.368.436İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.001.658 1.368.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.795.313 2.471.601Diğer Borçlar1.864.592 651.341İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 1.271.169 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 593.423 651.341Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.189.161 2.291.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.189.161 2.291.805Kısa Vadeli Karşılıklar759.006 883.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 329.831 299.181Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 429.175 584.145Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.773 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 25.773 0ARA TOPLAM9.355.333 9.131.688TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.355.333 9.131.688UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 737.192 1.020.879İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 737.192 1.020.879Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 737.192 1.020.879Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 792.774 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 792.774 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.042.688 902.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.042.688 902.491Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.931.330 1.353.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.503.984 3.277.258TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.859.317 12.408.946ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.871.675 66.912.584Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -563.392 -783.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -563.392 -783.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -563.392 -783.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 2.281.006 1.749.772Yasal Yedekler18 2.281.006 1.749.772Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.415.086 11.295.290Net Dönem Karı veya Zararı18 27.738.975 14.651.030TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.871.675 66.912.584TOPLAM KAYNAKLAR108.730.992 79.321.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 64.919.843 49.104.006Satışların Maliyeti19 -32.627.749 -29.924.672TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.292.094 19.179.334BRÜT KAR (ZARAR)32.292.094 19.179.334Genel Yönetim Giderleri20 -6.464.013 -5.196.207Pazarlama Giderleri20 -1.085.588 -1.346.260Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -17.750 -4.447Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.110.412 4.104.516Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -190.923 -586.632ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.644.232 16.150.304Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 293.420 584.126FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.937.652 16.734.430Finansman Gelirleri23 32.283 0Finansman Giderleri23 -559.537 -535.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.410.398 16.198.728Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -671.423 -1.547.698Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -671.423 -1.547.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.738.975 14.651.030DÖNEM KARI (ZARARI)27.738.975 14.651.030Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.738.975 14.651.030Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar220.116 -335.491Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)259.188 -430.117Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-39.072 94.626Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-39.072 94.626Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)220.116 -335.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.959.091 14.315.539Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.959.091 14.315.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910579BIST