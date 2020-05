***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.04.2020Genel Kurul Tarihi 12.05.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No:2B / 18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi edilmesi,4 - 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,5 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2020 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,13 - 2019 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 21/02/2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,18 - 2019 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,19 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Toplantısı Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem.pdf - İlan MetniEK: 3 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 4 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2020 Salı günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2020 Salı günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.