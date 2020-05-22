***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.05.2020 15:32
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 15.04.2020
Genel Kurul Tarihi 12.05.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No:2B / 18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi edilmesi,
4 - 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2020 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,
13 - 2019 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 21/02/2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,
18 - 2019 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Toplantısı Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 3 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 4 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2020 Salı günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilerek, 22 Mayıs 2020 tarih ve 10083 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846503
BIST