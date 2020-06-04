***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
04.06.2020 18:55
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır: Şirketimiz paylarına dair yurt dışından gelen görüşme talepleri üzerine stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmış olup olası işlemin henüz belirsiz olması ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849224
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0943
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05373,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 5,62
|Açılış
|: 373,57
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,76
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4984
|8,5410
|% 0,59
|
|Frank
|7,0510
|7,0935
|% 0,98
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|19,46
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,39
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.456
|29,50
|
|Tam
|2.495
|2.527
|30,40
|
|Yarım
|1.218
|1.234
|14,80
|
|Çeyrek
|609
|617
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|0,05
|