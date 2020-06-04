***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır: Şirketimiz paylarına dair yurt dışından gelen görüşme talepleri üzerine stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmış olup olası işlemin henüz belirsiz olması ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849224BIST