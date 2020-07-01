***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince yapılan Şirketimiz açıklaması aşağıdadır.Şirketimizin 04.06.2020 ve 30.06.2020 tarihlerinde "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" konulu Özel Durum Açıklaması (ÖDA) ile kamuoyuna duyurduğu durumla ilgili olarakŞirketimiz paylarına dair İtalya merkezli GPI S.p.A. şirketinden gelen görüşme talebi üzerine stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. ile 03.01.2020 tarihinde ilgili gizlilik hükümlerinin de bulunduğu danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca, bu doğrultuda, GPI S.p.A. ile gizlilik sözleşmesi de (non-disclosure agreements) yapılmıştır.Olası işlemin belirsiz olması, konuya ilişkin yapılacak herhangi bir açıklamanın anlaşmayı olumsuz etkilemesi, şirketin sermaye piyasası aracının değerinin ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları dikkate alınarak şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için bahse konu duruma dair içsel bilginin 03.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kamuya açıklanması ertelenmiştir.Gelen görüşme talebine istinaden, 18.02.2020 tarihinde Şirketimiz Ankara merkez ofisinde, GPI S.p.A. yetkilileri ile Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. yetkilisinin katıldığı görüşme yapılarak Şirketimiz tanıtılmıştır. Aynı gün GPI S.p.A. yetkililerine, yazılımlarımızın kullanıldığı Ankara'da bir hastanede ürünlerimiz gösterilmiştir. Ankara'da yapılan bu görüşme sonrası, 28.05.2020 tarihinde e-mail ile yazılımlarımıza ilişkin bazı teknik detayların sorulması haricinde herhangi bir gelişme olmamıştır.04.06.2020 tarihinde bazı basın ve yayın organlarında Şirketimizin yabancılar ile hisse satışına ilişkin görüşmeler yaptığına dair çıkan haberler üzerine, II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği hükümlerine uygun olarak derhal kamuoyuna açıklama yapılmıştır. Çıkan haberlerde ilgili firma unvanlarının yer almaması ve danışmanlık sözleşmesinin gizlilik hükümleri ile GPI S.p.A. firmasıyla imzalanmış gizlilik sözleşmesi dolayısıyla 04.06.2020 tarihli ÖDA içerisinde firma unvanlarına yer verilmemiştir.Ancak, sonrasında çıkan söylentilerde, görüşülen yabancı firma isminin bilindiğinin öğrenilmesi üzerine derhal 30.06.2020 tarihinde, 04.06.2020 tarihli ÖDA'ya konu danışmanlık firmasının Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. ve stratejik ortaklık ile finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla görüşme yapılan firmanın İtalya merkezli GPI S.p.A. şirketinin olduğunu açıklanmıştır.Yukarıda belirttiğimiz detaylar dışında, herhangi bir gelişme bulunmadığı için bahse konu durum belirsizliğini korumaktadır.Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmeler ivedilikle kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853745BIST