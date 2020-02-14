***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
14.02.2020 15:51
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/02/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
devam ediyor.
İhale Bedeli
3.330.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt San "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 3 (Üç) şirket iştirak etmiş olup 3.330.000,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819056
BIST
16:52120.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -100,65
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
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16:526,0608
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|Değişim
|: 0,32%
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|Önceki Kapanış
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6,0679
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5720
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6,5827
En Düşük
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16:52307,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,51
|Açılış
|: 307,80
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|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,97
En Düşük
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|GSRAY
|2,88
|687.741.421
|% 20,00
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|ALCTL
|20,60
|72.947.235
|% 15,67
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|AYCES
|12,74
|6.177.647
|% 14,98
|
|TLMAN
|13,48
|23.907.936
|% 14,92
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|BJKAS
|3,06
|579.415.687
|% 12,50
|
|TUKAS
|12,32
|4.154.315
|% -19,27
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,37
|12.961.426
|% -9,54
|
|RHEAG
|2,14
|46.873.718
|% -8,94
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|THYAO
|14,94
|1.331.837.241
|% -0,33
|
|ASELS
|29,12
|1.325.273.308
|% 3,19
|
|GSRAY
|2,88
|687.741.421
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,23
|618.957.798
|% 7,73
|
|BJKAS
|3,06
|579.415.687
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,23
|618.957.798
|% 7,73
|
|GSRAY
|2,88
|687.741.421
|% 20,00
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|BJKAS
|3,06
|579.415.687
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,23
|205.178.879
|% 1,65
|
|KARSN
|1,93
|295.228.959
|% 4,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8662
|7,9057
|% 0,07
|
|Frank
|6,1563
|6,1933
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6106
|1,6187
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,83
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|4,73
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,29
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
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|B. Petrol
|57,14
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