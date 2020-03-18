***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBaskı Yönetimi, Envanter Takip ve Enerji Tasarrufu Yazılımı Alımıİhaleyi Açan TarafAdalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi17/03/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam Ediyor.İhale Bedeli2.557.500,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 17.03.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Baskı Yönetimi, Envanter Takip ve Enerji Tasarrufu Yazılımı Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 2 (İki) şirket iştirak etmiş olup 2.557.500,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830367BIST