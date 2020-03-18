***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
18.03.2020 14:29
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Baskı Yönetimi, Envanter Takip ve Enerji Tasarrufu Yazılımı Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam Ediyor.
İhale Bedeli
2.557.500,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 17.03.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Baskı Yönetimi, Envanter Takip ve Enerji Tasarrufu Yazılımı Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 2 (İki) şirket iştirak etmiş olup 2.557.500,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830367
BIST
16:2285.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -829,06
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:226,4534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0548
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:227,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:22311,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -2,72
|Açılış
|: 311,81
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.479.603
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.972.934
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.380.528
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.233.361
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.048.018
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.251.173
|% -9,96
|
|THYAO
|8,07
|822.153.315
|% 1,13
|
|ASELS
|22,06
|592.499.828
|% 0,36
|
|GARAN
|8,24
|492.509.094
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,07
|333.257.100
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,01
|224.013.480
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,01
|224.013.480
|% -1,95
|
|THYAO
|8,07
|822.153.315
|% 1,13
|
|ODAS
|1,21
|111.711.011
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|221.048.018
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|58.240.519
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6295
|7,6678
|% -0,76
|
|Frank
|6,6630
|6,7031
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7147
|1,7233
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|-24,56
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.069
|2.122
|-5,82
|
|Yarım
|1.000
|1.027
|-2,81
|
|Çeyrek
|502
|513
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|-1,82
|
Seans Raporu
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16:34XU100
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