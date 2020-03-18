***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
18.03.2020 15:08
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Baskı Yönetimi, Envanter Takip ve Enerji Tasarrufu Yazılımı Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam Ediyor.
İhale Bedeli
2.257.500,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 18.03.2020 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü İhalesi sonucuna ilişkin duyuruda ihale bedeli sehven 2.557.500,00 TL olarak belirtilmiştir. Şirketimiz 17.03.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve 2 (iki) şirketin katıldığı "Baskı Yönetimi, Envanter Takip ve Enerji Tasarrufu Yazılımı Alımı" ihalesinde 2.257.500,00 TL ile en uygun teklifi vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830375
BIST
15:0086.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -623,90
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
15:006,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0736
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4722
En Düşük
6,3873
15:007,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0710
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
15:00314,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,16
|Açılış
|: 314,36
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.438.217
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.226.298
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.323.880
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.203.189
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|264.240
|% 9,90
|
|TSPOR
|2,43
|205.625.973
|% -10,00
|
|MTRYO
|4,14
|174.789
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|THYAO
|8,05
|743.454.149
|% 0,88
|
|ASELS
|22,12
|526.590.115
|% 0,64
|
|GARAN
|8,28
|447.945.514
|% -1,31
|
|ISCTR
|5,08
|312.596.987
|% -2,12
|
|TSPOR
|2,43
|205.625.973
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,01
|193.946.586
|% -1,95
|
|THYAO
|8,05
|743.454.149
|% 0,88
|
|ODAS
|1,21
|106.594.470
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|205.625.973
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|53.739.558
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6897
|7,7283
|% 0,02
|
|Frank
|6,7050
|6,7454
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7182
|1,7268
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.518
|1.519
|-10,29
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.089
|2.120
|3,00
|
|Tam
|2.077
|2.130
|1,54
|
|Yarım
|1.004
|1.030
|0,74
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,70
|27,70
|-1,03
|
Seans Raporu
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15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, FROTO, TOASO
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15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -583, 09 kaybederek (% -0.70 ) 82, 460
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15:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, KRSAN, MZHLD, BALAT, PRKAB, DARDL, EGCYH, ORMA, KARSN, UZERB
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15:14
DITAS, CELHA, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:14
SRVGY, VKING, AVISA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında