***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
23.03.2020 16:29
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
3.959.280,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 23.03.2020 tarihinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 2 (İki) şirket iştirak etmiş olup 3.959.280,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831462
BIST
17:5384.748
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.048,00
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:536,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:537,1214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0998
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1224
En Düşük
6,9716
17:53323,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 7,48
|Açılış
|: 323,31
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,73
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|117.406.054
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.496.713
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.560.839
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.278.880
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|8.000.868
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|ASELS
|20,82
|586.668.097
|% -2,71
|
|THYAO
|7,74
|467.973.632
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.928.402
|% -6,67
|
|ODAS
|1,17
|104.520.757
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6328
|7,6711
|% 0,35
|
|Frank
|6,6831
|6,7233
|% 0,98
|
|Riyal
|1,7462
|1,7550
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.533
|33,56
|
|Altın Gr.
|323
|324
|7,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,90
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|0,06
|
|B. Petrol
|25,83
|25,83
|-1,15
|
Seans Raporu
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17:59GRNYO
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Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem