***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
20.04.2020 10:58
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/04/2020
İhale Sonucu
İptal Edildi.
İhale Bedeli
3.959.280,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 23.03.2020 tarihinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmış ve en uygun 1. teklifi vermişti ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839245
BIST
15:1698.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 156,07
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:166,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:167,5269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:16375,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,36
|Açılış
|: 375,62
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.277.891
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.186.821
|% 9,98
|
|ANELE
|3,87
|40.006.864
|% 9,94
|
|TSPOR
|3,97
|6.239.454
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|146.174.381
|% -8,91
|
|SANFM
|6,95
|8.335.980
|% -7,09
|
|GARAN
|8,35
|549.835.361
|% -0,48
|
|ASELS
|27,20
|495.995.451
|% 0,29
|
|THYAO
|10,50
|483.416.558
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,22
|344.269.144
|% 2,55
|
|MGROS
|29,78
|274.552.871
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,22
|344.269.144
|% 2,55
|
|YKBNK
|2,00
|184.367.650
|% -0,50
|
|KARSN
|1,50
|136.725.206
|% 2,74
|
|GUSGR
|2,76
|228.357.859
|% -0,72
|
|ODAS
|1,49
|111.712.334
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5853
|8,6284
|% -0,62
|
|Frank
|7,1229
|7,1658
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8406
|1,8498
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|4,62
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,50
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,30
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,20
|
|Çeyrek
|606
|618
|-13,60
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-1,72
|
Seans Raporu
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15:29PNSUT
Yüzde 4.04 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 442, 903 adet işlem
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Yüzde -51.19 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 166 adet işlem
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Endeks 98, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 7, 034.00 milyon TL de
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15:27RHEAG
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 117, 318 adet işlem
-
15:26UZERB
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 809 adet işlem