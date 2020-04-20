***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
20.04.2020 11:02
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Sivas Numune Hastanesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/04/2020
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
3.418.398,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Sivas Numune Hastanesi tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katıldığımızı 09.03.2020 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğumuz ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.418.398,00 TL‘dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839246
BIST
14:1598.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 622,51
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.281
14:156,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
14:157,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
14:15375,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,64
|Açılış
|: 375,77
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,49
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|77.916.152
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|20.269.389
|% 9,98
|
|AYCES
|19,29
|1.003.271
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.068.999
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,80
|136.918.635
|% -7,59
|
|SANFM
|7,08
|6.158.412
|% -5,35
|
|GARAN
|8,41
|487.791.796
|% 0,24
|
|THYAO
|10,57
|423.682.797
|% 0,48
|
|ASELS
|27,40
|411.311.296
|% 1,03
|
|ISFIN
|3,25
|321.991.299
|% 3,50
|
|MGROS
|29,90
|251.879.490
|% 2,54
|
|ISFIN
|3,25
|321.991.299
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,01
|162.060.432
|% 0,00
|
|KARSN
|1,52
|121.464.570
|% 4,11
|
|GUSGR
|2,83
|211.667.402
|% 1,80
|
|ODAS
|1,51
|99.463.635
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6197
|8,6630
|% -0,22
|
|Frank
|7,1389
|7,1819
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8454
|1,8547
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-1,11
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.472
|-51,20
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-48,90
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,60
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,80
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|27,07
|27,07
|-1,01
|