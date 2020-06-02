***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
02.06.2020 15:21
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
11.498.790,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 02.06.2020 tarihinde Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 5 (beş) şirket iştirak etmiş olup 11.498.790,00 TL ile en uygun 2. teklifi firmamız vermiştir. İhale süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848517
BIST
16:37107.660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 394,17
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:376,7364
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0736
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:377,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0376
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:37377,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,35
|Açılış
|: 377,42
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.434.434
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.685.826
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.273.601
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,24
|37.694.723
|% -7,21
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,44
|1.358.614.777
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,73
|1.030.906.506
|% 7,45
|
|GARAN
|8,03
|878.495.067
|% 0,37
|
|THYAO
|12,59
|658.779.732
|% -1,33
|
|AFYON
|3,02
|467.318.964
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,73
|1.030.906.506
|% 7,45
|
|AFYON
|3,02
|467.318.964
|% 7,09
|
|MNDRS
|2,39
|384.431.855
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,30
|178.766.883
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,40
|323.171.427
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4366
|8,4789
|% -0,50
|
|Frank
|6,9752
|7,0172
|% -1,16
|
|Riyal
|1,7894
|1,7984
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|4,65
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.551
|-14,00
|
|Tam
|2.519
|2.549
|-32,30
|
|Yarım
|1.229
|1.248
|-15,80
|
|Çeyrek
|615
|624
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,89
|38,89
|0,57
|