***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
23.07.2020 16:31
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
23/07/2020
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
11.498.790,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 02.06.2020 tarihinde duyurusunu yaptığımız "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 11.498.790,00 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861401
BIST
17:46119.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 961,61
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:466,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:467,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
17:46415,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,14
|Açılış
|: 415,50
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.492.711
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.610.320
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.737.756
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|EGGUB
|101,30
|15.028.268
|% 9,99
|
|KUTPO
|37,30
|117.753.623
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,50
|21.079.150
|% -5,63
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,72
|1.802.998.510
|% 2,90
|
|THYAO
|11,83
|1.032.297.153
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,33
|1.030.725.570
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|973.117.736
|% 2,18
|
|ODAS
|2,78
|763.107.492
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,33
|1.030.725.570
|% -1,68
|
|ODAS
|2,78
|763.107.492
|% 2,96
|
|KRDMD
|3,12
|720.761.568
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,21
|973.117.736
|% 2,18
|
|ZOREN
|2,66
|486.791.615
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6936
|8,7372
|% -0,07
|
|Frank
|7,3648
|7,4092
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|14,04
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.703
|2.725
|27,30
|
|Tam
|2.784
|2.796
|28,00
|
|Yarım
|1.351
|1.368
|13,70
|
|Çeyrek
|678
|685
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|-0,29
|
Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 119, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 18, 537.00 milyon TL de
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TRKCM, TTKOM
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, BIMAS, ASELS
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 841, 4 artarak (% 0.77 ) 109, 488