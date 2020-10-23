***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
23.10.2020 16:54
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Batman İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
5.075.193,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 23.10.2020 tarihinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 3 (Üç) şirket iştirak etmiş olup 5.075.193,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883362
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:007,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,9610
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|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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7,9771
En Düşük
7,9310
18:009,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0453
|Açılış
|: 9,3950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:00486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PINSU
|9,24
|211.026.426
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.662.270
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.118.841
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.108.175
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,82
|2.297.483.680
|% 5,20
|
|GARAN
|7,06
|1.126.276.513
|% -0,56
|
|SISE
|6,80
|1.119.286.816
|% -0,58
|
|KRDMD
|3,48
|734.809.506
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,83
|624.482.048
|% -3,68
|
|TSKB
|1,82
|2.297.483.680
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,83
|624.482.048
|% -3,68
|
|SKBNK
|1,87
|461.392.150
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|734.809.506
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|402.208.331
|% -1,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9647
|7,9683
|% 0,38
|
|Euro
|9,4303
|9,4368
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3563
|10,4083
|% 0,00
|
|Frank
|8,7539
|8,8067
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1175
|2,1282
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-3,17
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|-0,20
|
Seans Raporu
18:00
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
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Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
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17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS