***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
27.10.2020 16:40
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
3.078.792,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 27.10.2020 tarihinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 6 (altı) şirket iştirak etmiş olup 3.078.792,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884346
BIST
17:061.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:068,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:069,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1422
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:06501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.043.793
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.630.026
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|GARAN
|6,86
|959.204.285
|% 1,33
|
|RTALB
|50,70
|883.381.072
|% 2,38
|
|SISE
|6,40
|832.669.299
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.061.402
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,70
|381.882.074
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,12
|474.785.263
|% 1,44
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1813
|% 1,21
|
|Euro
|9,6825
|9,6852
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,6267
|10,6800
|% 1,24
|
|Frank
|8,9804
|9,0345
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 1,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,33
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 59 kaybederek (% -0.05 ) 1, 257
-
17:20XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 712.00 milyon TL de
-
17:20RODRG
Yüzde 4.44 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 326 adet işlem
-
17:16ALBRK
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 045, 200 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 474.00 milyon TL de