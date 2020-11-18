***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
18.11.2020 16:26
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/11/2020
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
3.078.792,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 27.10.2020 tarihinde duyurusunu yaptığımız "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.078.792,00TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889079
BIST
17:111.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 24,91
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:117,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:119,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:11466,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 466,02
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YYAPI
|1,32
|141.420.081
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.673.937
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.987.009
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,53
|395.239.413
|% -8,93
|
|MEPET
|3,19
|73.081.645
|% -7,27
|
|GARAN
|8,74
|6.533.554.011
|% 3,80
|
|YKBNK
|2,87
|3.060.326.524
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,59
|2.643.306.741
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.577.299.132
|% 3,84
|
|THYAO
|11,65
|1.231.560.579
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,87
|3.060.326.524
|% 7,49
|
|GARAN
|8,74
|6.533.554.011
|% 3,80
|
|KRDMD
|4,59
|2.643.306.741
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|470.540.781
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,92
|551.869.319
|% 0,52
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7190
|7,7206
|% 0,27
|
|Euro
|9,1609
|9,1646
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2044
|10,2555
|% 0,31
|
|Frank
|8,4231
|8,4738
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0495
|2,0598
|% 0,14
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-4,39
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.074
|3.154
|-37,44
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|-18,11
|
|Çeyrek
|745
|763
|-9,06
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,70
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:22YKGYO
Yüzde 5.49 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 546, 996 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 24 artarak (% 2.66 ) 1, 435
-
17:21XU100
Endeks 1, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 29, 558.00 milyon TL de
-
17:19ARMDA
Yüzde 8.69 oranında artışla 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 014 adet işlem
-
17:18HUBVC
Yüzde 6.54 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 193 adet işlem