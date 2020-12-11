***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
11.12.2020 17:34
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Health System Improvement Project (HSIP)
İhaleyi Açan Taraf
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
01/11/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/12/2020
İhale Sonucu
İhale kazanılamamıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
01.11.2019 tarihinde teklif verdiğimiz Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan "Health System Improvement Project (HSIP)" ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892845
BIST
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0315
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0674
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4749
18:05466,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 466,67
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.729.314
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|87.966.528
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8540
|7,8602
|% -0,38
|
|Euro
|9,5093
|9,5272
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,3566
|10,4085
|% -1,02
|
|Frank
|8,7925
|8,8455
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0897
|2,1002
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|9,58
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,15
|50,15
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TAVHL, TSKB
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 7 artarak (% 1.21 ) 1, 234
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BERA, MZHLD, EPLAS, AKCNS, LINK, BRSAN, SELGD, SNKRN, BRKSN
-
17:58
SILVR, CIMSA, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
TKURU, MARTI, MTRYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında