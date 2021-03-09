***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Teminiİhaleyi Açan TarafTürksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi09/03/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam ediyor.İhale Bedeli3.090.000,00 USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 09.03.2021 tarihinde Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 7 (yedi) şirket iştirak etmiş olup 3.090.000,00 USD ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916569BIST