***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Teminiİhaleyi Açan TarafTürksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi09/03/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih27/05/2021İhale Sonucuİhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli3.090.000 USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarTürksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından 09.03.2021 tarihinde yapılan "KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini" ihalesi sonuçlanmış olup ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. İdare tarafından Şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 3.090.000 USD'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938401BIST