***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
27.05.2021 15:37
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini
İhaleyi Açan Taraf
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/05/2021
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
3.090.000 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından 09.03.2021 tarihinde yapılan "KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini" ihalesi sonuçlanmış olup ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. İdare tarafından Şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 3.090.000 USD'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938401
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0706
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
18:05521,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,63
|Açılış
|: 521,89
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5724
|8,5771
|% 0,93
|
|Euro
|10,4376
|10,4657
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1132
|12,1739
|% 0,67
|
|Frank
|9,4827
|9,5398
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2767
|2,2881
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,28
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,41
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|0,08
|