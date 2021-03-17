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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2021 15:23



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, FONET, TREFONT00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 0 0
B Grubu, FONET, TREFONT00010 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17 Mart 2021 tarihinde yaptığı toplantıda 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Yılı Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.129.174
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 28.410.398 22.583.475
4. Vergiler ( - ) 671.423 0
5. Net Dönem Kârı 27.738.975 22.583.475
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.129.174 1.129.174
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 21.454.301
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.454.301 21.454.301
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918770


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TRILC 23,56 159.989.669 % 9,99  
FROTO 229,20 534.390.069 % 9,98  
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Tam 2.767 2.838 -2,33  
Yarım 1.337 1.373 -1,13  
Çeyrek 671 687 -0,56  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,05  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,03  
B. Petrol 67,81 67,81 -0,58  
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