***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel çapta etkisini sürdüren COVID-19 Yeni Koronavirüs salgınının zorlukları ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde, FONET ailesi olarak, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığını ve güvenliğini önemsiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarını yakından takip ederek üretim ve hizmetlerimizin aksamaması için tüm önlemleri almaktayız. FONET, müşterilerine kesintisiz hizmet sağlamak için olası tüm kriz senaryolarına karşı süreklilik planına ve ekiplerinin mevcut görevlerini uzaktan sürdürebilmesi amacıyla, sistemlere erişim için gerekli olan güvenli altyapıya sahiptir. Bu konuda çalışanlarımıza tüm eğitimlerimiz verilmiş ve uzaktan çalışma tatbikatları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yerinde müdahalenin gerekli olduğu durumlarda, ekiplerimiz tüm sağlık önlemlerini alarak destek vermeyi sürdürecektir. Bu süreçte hizmetlerimiz olduğu gibi devam edecek ve 7x24 destek merkezimize, mevcut iletişim kanallarından aynı şekilde ulaşılmaya devam edilebilecektir. Bu bağlamda olası karantina, evden çalışma ve benzeri durumların, çalışmalarımız ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830778BIST