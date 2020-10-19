***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 15:04
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Mevlüt FINDIK, 19/10/2020 tarihinden itibaren "Genel Müdür Danışmanı" unvanıyla Şirketimizdeki çalışmalarına devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882355
BIST
17:511.207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 14,65
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
17:517,8964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0369
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
17:519,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
17:51484,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 484,74
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler17:51
|AVOD
|11,33
|107.584.861
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.666.177
|% 10,00
|
|NUHCM
|30,14
|37.371.132
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.233.160
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|15.291.774
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.955.995
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.264.021
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|473.549
|% -9,95
|
|EMNIS
|33,84
|283.342
|% -9,95
|
|ORMA
|13,48
|274.312
|% -9,95
|
|GARAN
|7,49
|2.699.752.849
|% 4,32
|
|AKBNK
|5,40
|986.099.307
|% 3,85
|
|SISE
|6,83
|905.242.159
|% 0,74
|
|SKBNK
|2,00
|838.646.616
|% 8,70
|
|HALKB
|5,23
|729.718.041
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,00
|838.646.616
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,74
|727.636.863
|% 6,75
|
|GARAN
|7,49
|2.699.752.849
|% 4,32
|
|YKBNK
|2,31
|561.498.775
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,42
|318.165.693
|% -4,86
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8903
|7,8964
|% -0,47
|
|Euro
|9,3018
|9,3102
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2357
|10,2871
|% 0,17
|
|Frank
|8,6452
|8,6972
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0995
|2,1101
|% -0,43
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|9,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,07
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
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17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem