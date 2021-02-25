***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz faaliyetleri ve 2020 yılı finansal tablolarımıza ilişkin özet bilgileri içeren yatırımcı sunumumuz, ekte Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İlgili sunuma kurumsal internet sitemiz olan www.fonetyazilim.com üzerinden de ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912949BIST