***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 18:11
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz faaliyetleri ve 2020 yılı finansal tablolarımıza ilişkin özet bilgileri içeren yatırımcı sunumumuz, ekte Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İlgili sunuma kurumsal internet sitemiz olan www.fonetyazilim.com üzerinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912949
BIST
17:591.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:597,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:598,8376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1114
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:59412,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,49
|Açılış
|: 412,33
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|51,70
|119.039.356
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.916.698
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.621.491
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|4.898.673
|% 9,99
|
|KARSN
|4,23
|1.233.241.392
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|919.990
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.135.525
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.017.462
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|155.298.065
|% -9,79
|
|THYAO
|13,37
|2.724.751.502
|% 4,21
|
|PETKM
|5,26
|2.154.970.775
|% 1,94
|
|SASA
|40,90
|1.762.476.012
|% 2,40
|
|KOZAL
|127,70
|1.749.853.813
|% -4,34
|
|PGSUS
|88,45
|1.641.980.983
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,29
|1.340.457.729
|% 0,88
|
|PETKM
|5,26
|2.154.970.775
|% 1,94
|
|TSKB
|1,71
|544.596.292
|% -1,72
|
|KARSN
|4,23
|1.233.241.392
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,88
|232.749.940
|% -2,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2143
|7,2177
|% 0,67
|
|Euro
|8,8272
|8,8342
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,1711
|10,2221
|% 0,64
|
|Frank
|7,9348
|7,9826
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9146
|1,9242
|% 0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,56
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|65,79
|65,79
|-0,39
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem