***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 10:57
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Abdülkerim GAZEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Yasemin ŞAH seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931239
BIST
12:221.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,58
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:228,2360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2257
12:229,9451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0631
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:22471,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,74
|Açılış
|: 471,89
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:22
|LUKSK
|57,75
|5.317.402
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.649.437
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.847
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|37,24
|472.716.576
|% -20,77
|
|DESA
|16,84
|29.763.417
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.726.998
|% -9,64
|
|GWIND
|5,24
|297.122.755
|% -6,76
|
|FRIGO
|38,90
|43.515.169
|% -6,04
|
|EREGL
|19,36
|696.919.224
|% 0,21
|
|THYAO
|12,05
|685.130.552
|% 2,73
|
|GARAN
|7,15
|502.345.261
|% 0,14
|
|SASA
|37,24
|472.716.576
|% -20,77
|
|KOZAL
|109,00
|299.754.785
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,09
|154.985.717
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|502.345.261
|% 0,14
|
|THYAO
|12,05
|685.130.552
|% 2,73
|
|GWIND
|5,24
|297.122.755
|% -6,76
|
|TSKB
|1,23
|50.257.391
|% 0,82
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2327
|8,2360
|% -0,42
|
|Euro
|9,9385
|9,9451
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,4028
|11,4600
|% -0,54
|
|Frank
|8,9688
|9,0229
|% -0,46
|
|Riyal
|2,1932
|2,2042
|% -0,26
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,44
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,57
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|
Seans Raporu
12:22
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, EKGYO
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 1.11 ) 1, 207
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, LUKSK, KONTR, PENGD, NIBAS, AYCES, SELGD, VANGD, SEKUR
-
12:29
PENGD, MERKO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında