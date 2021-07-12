***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2021 15:16
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 12.07.2021 tarihinde Katar merkezli AAMAL MEDICAL W.L.L. şirketi ile Fonet yazılım ürünlerinin Katar devleti sınırları içerisinde satış, pazarlama ve destek hizmetleri için Distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950252
BIST
15:321.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,56
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
15:328,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
15:3210,1844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0683
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
15:32500,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,18
|Açılış
|: 500,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,01
BIST En Aktif Hisseler15:32
|EDATA
|7,39
|92.215.015
|% 9,97
|
|EDIP
|3,45
|42.434.740
|% 9,18
|
|YAPRK
|33,58
|22.375.667
|% 8,88
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|KGYO
|5,93
|14.372.727
|% 7,43
|
|FADE
|14,16
|15.539.477
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|3.878.251
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.063.411
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|154.605.280
|% -9,73
|
|GARAN
|8,55
|685.276.759
|% -1,04
|
|SASA
|27,76
|627.798.433
|% 4,91
|
|THYAO
|13,20
|386.145.824
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,16
|325.107.066
|% -0,28
|
|EREGL
|17,92
|263.084.845
|% -1,48
|
|PEKGY
|1,02
|154.605.280
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|253.804.496
|% -0,88
|
|GARAN
|8,55
|685.276.759
|% -1,04
|
|EKGYO
|1,80
|92.391.485
|% -0,55
|
|TSKB
|1,22
|62.168.118
|% -0,81
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6086
|8,6117
|% -0,27
|
|Euro
|10,1760
|10,1844
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,8701
|11,9297
|% -0,70
|
|Frank
|9,3393
|9,3955
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2844
|2,2959
|% -0,47
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|15,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|17,44
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|8,44
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,37
|