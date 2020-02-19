***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu









***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDÜLKERİM GAZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 10.01.2001 İcrada Görevli Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı Hayır 58.33 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYASEMİN ŞAH Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhasebeci 24.07.2015 İcrada Görevli Finans Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEMRE SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 24.07.2015 İcrada Görevli Yazılım ve Analiz Uzmanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDANIEL ANDERS HENRIK WERNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2016 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİLKER SALTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.09.2017 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747720 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiYUSUF SERDAR GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 20.09.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747720 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMAHMUT İBİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 06.12.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırNİSABEYİM GAZEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET GAZEN GENEL MÜDÜR Mühendis GENEL MÜDÜR (VEKALETEN)MUHAMMED FATİH AKTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Yazılım Geliştirme Direktörü PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 'nin Genel Müdürü.ÖMER GAZEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiYILDIRIM NAS Genel Müdür Yardımcısı MühendisMEVLÜT FINDIK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiMEHMET YAŞAR KEŞKÜŞ İş Geliştirme Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İş Geliştirme KoordinatörüİBRAHİM ÖZTÜRK Yazılım Geliştirme Direktörü Elektronik MühendisiMEHMET ARSLAN Operasyon Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliYUSUF ARSLANTÜRK INFORMATION TECHNOLOGY DIRECTOR Veritabanı ve Ağ Profesyoneli SYSTEM SUPPORT MANAGERYUSUF EMRE ÖZENSOY Kurumsal İlişkiler Direktörü Endüstri Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820093BIST