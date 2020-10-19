***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2020 15:05
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GAZEN Genel Müdür Mühendis Genel Müdür (Vekaleten)
MUHAMMED FATİH AKTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Yazılım Geliştirme Direktörü PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 'nin Genel Müdürü.
ÖMER GAZEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MEHMET YAŞAR KEŞKÜŞ Ürün Geliştirme ve Uygulama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İş Geliştirme Direktörü
YUSUF ARSLANTÜRK Bilgi Teknolojileri Direktörü Veritabanı ve Ağ Profesyoneli Sistem Destek Yöneticisi
CANSU ERAY İş Geliştirme Direktörü & Kurumsal Strateji Direktörü Ekonomist
MEHMET ARSLAN Kurumsal İlişkiler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882356
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:059,3101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:05484,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 484,60
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.883.010
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.922.342
|% 10,00
|
|NUHCM
|30,14
|37.455.916
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.295.039
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.096.334
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.973.582
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.074.805.126
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.378.016
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|767.652.666
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|750.105.137
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,31
|584.497.474
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8947
|7,8967
|% -0,46
|
|Euro
|9,3047
|9,3101
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2359
|10,2873
|% 0,18
|
|Frank
|8,6510
|8,7031
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0991
|2,1096
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|9,37
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem