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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2021 14:41



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GAZEN Genel Müdür Mühendis Genel Müdür (Vekaleten)
MUHAMMED FATİH AKTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Yazılım Geliştirme Direktörü PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 'nin Genel Müdürü.
ÖMER GAZEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MEHMET YAŞAR KEŞKÜŞ Ürün Geliştirme ve Uygulama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İş Geliştirme Direktörü
YUSUF ARSLANTÜRK Bilgi Teknolojileri Direktörü Veritabanı ve Ağ Profesyoneli Sistem Destek Yöneticisi
MEHMET ARSLAN Kurumsal İlişkiler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon Direktörü
MUZAFFER ŞENTÜRK Direktör Elektronik Mühendisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936532


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Cumhuriyet 3.271 3.320 161,00  
Tam 3.256 3.341 162,03  
Yarım 1.574 1.616 78,38  
Çeyrek 789 808 39,19  
Gümüş.Ons 27,54 27,56 0,13  
Gümüş Gr. 7,41 7,42 -0,04  
B. Petrol 68,42 68,42 -0,29  
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