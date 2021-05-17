***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
17.05.2021 14:41
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GAZEN Genel Müdür Mühendis Genel Müdür (Vekaleten)
MUHAMMED FATİH AKTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Yazılım Geliştirme Direktörü PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 'nin Genel Müdürü.
ÖMER GAZEN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MEHMET YAŞAR KEŞKÜŞ Ürün Geliştirme ve Uygulama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İş Geliştirme Direktörü
YUSUF ARSLANTÜRK Bilgi Teknolojileri Direktörü Veritabanı ve Ağ Profesyoneli Sistem Destek Yöneticisi
MEHMET ARSLAN Kurumsal İlişkiler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Operasyon Direktörü
MUZAFFER ŞENTÜRK Direktör Elektronik Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936532
BIST
15:151.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:158,3665
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0889
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:1510,1681
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1028
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:15496,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,37
|Açılış
|: 496,78
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:15
|NTGAZ
|9,90
|25.714.257
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.833.395
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.782.703
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.318.952
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,83
|159.694.798
|% -8,56
|
|IHGZT
|1,51
|7.969.858
|% -6,79
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,33
|310.141.805
|% -5,93
|
|EREGL
|19,71
|897.386.326
|% -1,40
|
|GARAN
|7,84
|738.954.468
|% 2,08
|
|THYAO
|13,45
|538.865.220
|% 0,45
|
|PETKM
|6,32
|470.372.105
|% -1,40
|
|KOZAL
|128,20
|462.645.251
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,89
|231.018.595
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,12
|220.215.443
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,33
|310.141.805
|% -5,93
|
|GARAN
|7,84
|738.954.468
|% 2,08
|
|KARSN
|4,52
|339.599.034
|% 3,67
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3630
|8,3665
|% -1,05
|
|Euro
|10,1605
|10,1681
|% -1,00
|
|Sterlin
|11,7529
|11,8118
|% -1,11
|
|Frank
|9,2431
|9,2988
|% -1,06
|
|Riyal
|2,2241
|2,2352
|% -1,06
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,61
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,18
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.341
|162,03
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,38
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,19
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,56
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|-0,29
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, ARCLK, EREGL
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TSKB, SASA
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 63 artarak (% 0.85 ) 1, 258
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, BRMEN, INVEO, KUTPO, NTGAZ, GSDDE, YAPRK, QNBFL, VAKFN, DAGHL
-
15:28
YAPRK, DAGHL, AKSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında