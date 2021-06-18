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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

18.06.2021 18:10



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz ÖZLÜK Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.07.2019 03124385919 yatirimci@fonetyazilim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200798,700950
Gamze ÖZKAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi - Muhasebe Uzmanı 18.06.2021 03124385919 yatirimci@fonetyazilim.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943150


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VKFYO 5,52 7.324.521 % 9,96  
TKURU 139,20 5.944.798 % 9,95  
VAKFN 8,74 209.281.534 % 9,94  
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Riyal 2,3169 2,3285 % -0,05  
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Altın Ons 1.776 1.777 3,32  
Altın Gr. 498 498 0,92  
Cumhuriyet 3.304 3.354 13,00  
Tam 3.288 3.375 11,50  
Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 0,13  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,03  
B. Petrol 73,52 73,52 0,42  
Seans Raporu 18:00
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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