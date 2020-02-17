***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.02.2020 23:58
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2020
Karar Sayısı
2020/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
A) Şirketimizin "1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019" dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, B) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, C) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819786
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0495
En Düşük
6,0411
18:056,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5586
En Düşük
6,5475
18:05307,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,60
|Açılış
|: 307,50
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|BAGFS
|17,55
|33.599.863
|% -10,73
|
|ERBOS
|24,56
|22.094.876
|% -10,63
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% -0,48
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8388
|7,8781
|% -0,48
|
|Frank
|6,1399
|6,1769
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6076
|1,6157
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-0,03
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,56
|57,56
|0,01
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