***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.02.2021 19:10
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
2021/01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
A) Şirketimizin "1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020" dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş, Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
B) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
C) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910583
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0647
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -4,95
|Açılış
|: 398,69
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9814
|6,9840
|% -0,13
|
|Euro
|8,4004
|8,4082
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6417
|9,6901
|% -0,54
|
|Frank
|7,7405
|7,7872
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8566
|1,8659
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-21,37
|
|Altın Gr.
|399
|400
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,76
|63,76
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem