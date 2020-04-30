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***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi

30.04.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sivas Numune Hastanesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

               Sivas Numune Hastanesi ile "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.418.398,00 TL bedelle 30/04/2020 tarihinde imzalanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841754


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 15,62 33.559.139 % 10,00  
OYAYO 5,61 53.926.299 % 10,00  
BRISA 9,46 52.715.844 % 10,00  
EGCYH 0,44 309.249 % 10,00  
KUTPO 11,71 57.944.396 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7046 8,7483 % 0,74  
Frank 7,1559 7,1990 % 0,67  
Riyal 1,8550 1,8643 % 0,63  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 -8,73  
Altın Gr. 383 383 0,60  
Cumhuriyet 2.456 2.514 1,20  
Tam 2.521 2.575 1,20  
Yarım 1.228 1.259 0,60  
Çeyrek 616 630 0,30  
Gümüş.Ons 15,12 15,17 -0,16  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,03  
B. Petrol 26,29 26,29 2,07  
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