***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
30.04.2020 17:00
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sivas Numune Hastanesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Sivas Numune Hastanesi ile "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.418.398,00 TL bedelle 30/04/2020 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841754
BIST
16:47100.230
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.365,76
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:476,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:477,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6076
En Düşük
7,5375
16:47382,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 382,52
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|33.559.139
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.926.299
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.715.844
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|57.944.396
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|16.704.679
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.710.889
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.931.432
|% -9,99
|
|GARAN
|8,32
|1.307.290.666
|% -1,07
|
|THYAO
|10,56
|644.851.047
|% -0,56
|
|ASELS
|26,92
|573.906.289
|% -1,75
|
|PETKM
|3,53
|467.626.436
|% -1,94
|
|AFYON
|2,61
|393.277.494
|% 2,76
|
|ADESE
|1,46
|255.153.546
|% -5,19
|
|GARAN
|8,32
|1.307.290.666
|% -1,07
|
|AFYON
|2,61
|393.277.494
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,09
|294.305.957
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|150.471.027
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7046
|8,7483
|% 0,74
|
|Frank
|7,1559
|7,1990
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,73
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.514
|1,20
|
|Tam
|2.521
|2.575
|1,20
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|0,60
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|2,07
|
Seans Raporu
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